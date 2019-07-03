MLB》大都會神奇再見三振！ 洋基中斷連31場開轟（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕「地鐵大戰」今天在花旗球場開打，洋基打線今天遭壓制，最後以2：4不敵大都會，洋基也中斷連31場出現全壘打。而大都會終結者迪亞茲（Edwin Diaz）面對最後一名打者賈納（Brett Gardner）時，他丟速球讓對手擦棒被捕，但大都會捕手拉莫斯（Wilson Ramos）第一時間沒接好，先用右手接，沒接好再用捕手手套接球，驚險收下再見三振。

8局上打完洋基還以2：1領先，大都會8局下展開反攻，戴維斯（J.D. Davis）敲帶有1分打點的二壘安追平比數，1出局攻占滿壘後，洋基換布里頓（Zack Britton）後援，卻被康佛托 （Michael Conforto）揮出帶有2分打點的超前二壘安，大都會逆轉戰局。

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9局上，大都會派迪亞茲關門，2出局後洋基攻占二壘，迪亞茲面對賈納，在滿球數的情況下，他丟一顆98.6英哩的火球，賈納擦棒被捕，但拉莫斯當下沒接住球，他先是用右手接，沒接到再用捕手手套接住小白球，完成再見三振。

大都會投手魯戈（Seth Lugo）後援1局無失分，獲本季第6勝。迪亞茲投1局無失分，獲本季第18次救援成功；洋基投手奧塔維諾（Adam Ottavino）則是投0.1局失3分2分自責，吞本季第3敗、也是今年第4次砸鍋。

「那只是本能。」拉莫斯賽後表示，「這在我職業生涯中從未發生過。這是個很棒的PLAY。」

大都會終結者迪亞茲關門守住勝利。（美聯社）

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