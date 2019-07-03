中職》轉賣金額破紀錄？ 桃猿喊賣傳有新買家

5年奪得4冠、連奪5個季冠軍的Lamigo桃猿今突然拋出轉賣震撼彈。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕5年奪得4冠、連奪5個季冠軍的Lamigo桃猿，今拋震撼彈傳出轉賣消息，而桃猿球團預計下午4點將在聯盟召開記者會說明，目前傳出目前已有新買家，而近7年奪下5冠的桃猿轉賣金額將會有多少，也掀起熱議。

目前經歷過最多次轉手的球隊為富邦悍將，1995年底興農以2.9億買下俊國熊隊55%股權，更名為興農熊隊；1996年6月興農再以2.37億買下剩餘股權，獲得完全經營權，並更名為興農牛隊，前後總計花了5.27億。而興農牛隊2012年底以1.3億元轉賣給「義聯集團」成立義大犀牛，2016年底富邦集團旗下的富邦育樂再以2.8億元接手義大犀牛，更名為現在的富邦悍將隊。

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而2013年底經營24年兄弟集團宣布轉賣兄弟象隊，則由過去曾營職棒十二年的中信金回鍋中職，以4億元取得球隊經營權，隨後更名為中信兄弟隊。

而桃猿球團從2004年接手第一金剛至今，La new熊曾在2006年奪下隊史首冠，但票房不見起色，因此2011年將主場從高雄北遷桃園，並更名為Lamigo桃猿隊，隊史已拿下13次季冠軍、6座冠軍，近5年更是獲4座冠軍，也讓總教練洪一中成為史上最多勝教頭。桃猿球團今天下午4點將在聯盟召開記者會。

Lamigo董事長劉保佑（左）與總統蔡英文。（資料照，記者黃耀徵攝）

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