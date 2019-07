NBA》林書豪下季動向未定 美總統參選人爆去亞洲打球

林書豪。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕台裔後衛林書豪下賽季的動向未定,仍在尋找新東家,但台裔美籍的民主黨總統參選人楊安澤今天在推特上發文表示,林書豪有可能會到亞洲打球。

林書豪在2017-18賽季球季的開幕戰中,就因右膝髕骨韌帶斷裂整季報銷,經過長達1年時間復健,上季被籃網交易至老鷹,林書豪季中再轉戰暴龍。而暴龍今年奪得隊史首冠,讓林書豪喜迎生涯首枚冠軍戒。林書豪生涯在NBA聯盟9個球季待了8隊。

今年自由市場上控衛搶手,但楊安澤在推特上發文說,「如果沒有收到好的報價,林書豪可能會去亞洲打球。」

此外,根據《NJ.COM》報導。七六人以4年約簽下年輕球員米爾頓(Shake Milton),擔任替補後衛。

七六人的剩餘薪資空間不足,該文建議,除了簽回後衛麥康諾(T.J. McConnell),就是找老將後衛,包含尼托(Raul Neto)、伯克(Trey Burke)、麥克(Shelvin Mack)、費爾頓、(Raymond Felton),以及林書豪;該文也建議透過交易清出薪資空間,來獲得後衛。

