NBA》林書豪下季動向未定 美總統參選人爆去亞洲打球

林書豪。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕台裔後衛林書豪下賽季的動向未定，仍在尋找新東家，但台裔美籍的民主黨總統參選人楊安澤今天在推特上發文表示，林書豪有可能會到亞洲打球。

林書豪在2017-18賽季球季的開幕戰中，就因右膝髕骨韌帶斷裂整季報銷，經過長達1年時間復健，上季被籃網交易至老鷹，林書豪季中再轉戰暴龍。而暴龍今年奪得隊史首冠，讓林書豪喜迎生涯首枚冠軍戒。林書豪生涯在NBA聯盟9個球季待了8隊。

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今年自由市場上控衛搶手，但楊安澤在推特上發文說，「如果沒有收到好的報價，林書豪可能會去亞洲打球。」

此外，根據《NJ.COM》報導。七六人以4年約簽下年輕球員米爾頓（Shake Milton），擔任替補後衛。

七六人的剩餘薪資空間不足，該文建議，除了簽回後衛麥康諾（T.J. McConnell），就是找老將後衛，包含尼托（Raul Neto）、伯克（Trey Burke）、麥克（Shelvin Mack）、費爾頓、（Raymond Felton），以及林書豪；該文也建議透過交易清出薪資空間，來獲得後衛。

Heard that @JLin7 could head to Asia if he doesn’t get a good NBA deal/offer that he’s excited about. — Andrew Yang （@AndrewYang） 2019年7月3日

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