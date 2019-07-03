晴時多雲

NBA》林書豪下季動向未定 美總統參選人爆去亞洲打球

2019/07/03 14:54

林書豪。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕台裔後衛林書豪下賽季的動向未定，仍在尋找新東家，但台裔美籍的民主黨總統參選人楊安澤今天在推特上發文表示，林書豪有可能會到亞洲打球。

林書豪在2017-18賽季球季的開幕戰中，就因右膝髕骨韌帶斷裂整季報銷，經過長達1年時間復健，上季被籃網交易至老鷹，林書豪季中再轉戰暴龍。而暴龍今年奪得隊史首冠，讓林書豪喜迎生涯首枚冠軍戒。林書豪生涯在NBA聯盟9個球季待了8隊。

今年自由市場上控衛搶手，但楊安澤在推特上發文說，「如果沒有收到好的報價，林書豪可能會去亞洲打球。」

此外，根據《NJ.COM》報導。七六人以4年約簽下年輕球員米爾頓（Shake Milton），擔任替補後衛。

七六人的剩餘薪資空間不足，該文建議，除了簽回後衛麥康諾（T.J. McConnell），就是找老將後衛，包含尼托（Raul Neto）、伯克（Trey Burke）、麥克（Shelvin Mack）、費爾頓、（Raymond Felton），以及林書豪；該文也建議透過交易清出薪資空間，來獲得後衛。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.