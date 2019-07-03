MiLB》林子偉3A復出打滿整場 張育成連2戰敲雙安

林子偉今天打滿整場，可惜4打數沒能有安打表現。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪台灣好手林子偉在5月4日因盜壘造成左膝受傷後，又傳出肩關節夾擠症，昨天離開傷兵名單馬上遭紅襪下放3A，今天對決洋基3A先發就打完整場，今4打數雖然沒能敲出安打，不過仍與隊友協力完成一次雙殺守備。而結束大聯盟之旅的張育成，則是連兩戰繳出雙安表現。

林子偉擔任開路先發、鎮守二壘，首打席敲地球出局，二、三打席都吞K，第四打席則是敲出中外野飛球遭接殺，不過3局上與隊友合力演出雙殺守備，不過他今4打數沒有安打，吞下2次三振，中斷連續3場上壘紀錄，打擊率也降到0.269。

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效力印地安人隊的張育成日前頂替陣中請產假的強打拉米瑞茲（Jose Ramirez），被升上大聯盟，2場比賽4個打席無安打的紀錄，同時被三振2次，30號也被下放3A，而今先發打第2棒、守游擊，4打數敲出2安打，找回好手感，還選到1次四壞保送，打擊率上升到0.230。而2A的朱立人此戰2打數無安打，選到1次保送，打擊率為0.241。

張育成找回手感，今4打數敲出2安。（資料照，法新社）

而目前效力於響尾蛇隊短期1A希爾斯伯勒蛇麻草（Hillsboro Hops）的我國好手林家正，今一樣先發打第7棒，3打數敲出1安，選到一次四壞保送，打擊率為0.333。

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