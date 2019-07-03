晴時多雲

中職》中華職棒30年 球隊異動大事記都在此

2019/07/03 15:22

Lamigo桃猿宣布轉賣。（資料照，記者陳志曲攝）

1989年
中華職業棒球聯盟於10月23日成立，宣布於1990年3月17日開打，4支球隊為味全龍、統一獅、三商虎、兄弟象。

1992年
俊國、時報、聲寶於7月提出加入申請，中信領表但未申請，聲寶在審查會前被勸退，俊國熊、時報鷹通過審查，1993年增至6隊。

1995年
興農公司於11月以2.9億元取得俊國熊55％股權，更名興農熊。

1996年
興農公司於6月再以2.37億元，收購俊國熊剩餘45％股權，再更名興農牛，接手球隊總金額費為5.27億元。

1996年
和信鯨於2月申請加入成功，1997年增至7隊。

1997年
時報鷹於11月提出停權1年，1998年以6隊開打。

1998年
時報鷹於9月宣佈解散，1999年正式減至6隊。

1999年
三商虎於11月宣布解散，味全龍於12月宣布解散，2000年減至4隊。

2002年
和信鯨於季前更名中信鯨。

2003年
兩聯盟於1月簽署合併協議書，台灣大聯盟從4隊縮編為2隊，球季以6隊開打；誠泰銀行於開季後贊助那魯灣太陽，更名誠泰太陽。

2004年
誠泰銀行以1.5億元接手誠泰太陽，更名誠泰COBRAS；達達集團以1.7億元接手第一金剛，更名La new熊，維持6隊開打。

2007年
九禾國際於季前欲接手誠泰COBRAS，遭聯盟常務理事會否決。

2008年
賽亞科技於2月以1.3億元接手誠泰COBRAS，更名米迪亞暴龍，10月陸續遭停權、停賽、除名等處分；中信鯨於11月宣布解散，2009年以4隊開打。

2012年
義联集團於12月以1.3億元接手興農牛，更名義大犀牛。

2013年
中信金控成立華翼育樂，於11月以4億元接手兄弟象，更名中信兄弟，華翼育樂改組為兄弟育樂公司。

2016年
富邦金控成立富邦育樂，於11月以2.8億元接手義大犀牛，更名富邦悍將。

2019年
常務理事會於5月通過味全龍加盟案，2021年以5隊開打；Lamigo桃猿於7月宣布啟動球隊轉賣程序。

Lamigo桃猿宣布轉賣。（資料照，記者陳志曲攝）

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