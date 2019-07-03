中職》歷經職棒谷底與成長 桃猿轉賣記者會重點看這邊

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊今天正式宣佈啟動轉賣相關程序，領隊劉玠廷今天召開記者會，表示體驗到中小企業經營職棒的年代已經結束，因此做出這個困難與不捨的決定。

劉玠廷在記者會上指出，公司歷經16個球季，過程歷經谷底以及成長，當中相當感謝所有球迷以及全體隊職員的付出。

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至於為何會選擇轉賣？劉玠廷指出，他們體會到職棒的進步與快速發展，認為「未來中小企業經營職棒的年代結束」，因此在這個時間點做出這個困難與不捨的決定。如果要維持很強的競爭力，勢必要提供更多的資源，包含外野的改建工程或是二軍訓練基地建置，已經遠超企業負擔範圍。

劉玠廷強調：「轉賣程序完成前，球隊將會維持正常運作，所有隊職員的相關權益都不會受到任何影響。」

至於為何在選秀日後才宣佈，他表示是不希望造成各單位困擾。同時劉玠廷更強調，「轉賣並不是解散」。

關於上午媒體猜測的數家可能接手企業，劉玠廷表示，今天是第一次對內與對外宣佈轉賣，在此之前並沒有與任何企業公司接觸。

最後他也跟10號隊友以及桃猿全體隊職員表示，下半季還有三連霸的目標要完成，還不到說再見的時刻，仍會在場上努力拚戰，「宣佈易主不是宣佈解散，不管接下來企業接觸順利與否，年底未找到接手企業的話，還會繼續經營下去。」他也呼籲，如果有更有心更有能力的企業接棒，也請與他們連繫。

劉玠廷今天在記者會上正式宣佈轉賣。（寄者陳志曲攝）

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