WSBL》楊芷瑜成史上首名狀元 台電本屆選秀大豐收

WSBL女子超級籃球聯賽今舉行首次選秀會。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕WSBL女子超級籃球聯賽今舉行首次選秀會，佛光女將、世大運國手楊芷瑜成為WSBL史上首位選秀狀元，台電主帥林紀妏表示，很滿意這次選秀結果，同樣是內線球員出身的她，也對於這名新秀頗具期許。

台電在第1輪第1順位挑中佛光180公分的中鋒楊芷瑜，第2順位的台元則挑了北市大陳亭羽，第3、4順位的電信及國泰在首輪直接放棄。

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第2輪，台電挑進後佛光衛彭惠貞，台元放棄後，台電再選進林嘉慈，總計台電今年共選進3名新秀，全數為佛光球員。林紀妏對於這次結果很滿意，內線、射手戰力都將獲得提升，尤其看好狀元楊芷瑜的未來性，更稱她是未來「台電中鋒接班人」，她說：「之前她在UBA有觀察過她，選進來後當然會盡自己的全力幫助她成長，期待我們能一起做些什麼。」

至於在第2輪被挑中的彭惠貞說，沒想過能繼續和林嘉慈、楊芷瑜繼續同隊，以為會被不同球隊選走，「當自己被選中後，一度擔心林嘉慈會落選，但能夠繼續同隊是一件很棒的事情。」她透露，目前正在義大利比賽的楊芷瑜與她已經當了8年的隊友，且楊芷瑜全程關注直播，選秀會前特別傳訊息給她，相互打氣。

WSBL女子超級籃球聯賽今舉行首次選秀會。（記者陳志曲攝）

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