桃猿震撼彈》Lamigo桃猿啟動轉賣程序 轉賣前維持正常運作

〔記者徐正揚／台北報導〕Lamigo桃猿於今天下午4點舉行說明會，領隊劉玠廷宣布啟動球隊轉賣程序，重述稍早給球迷公開信的內容，他強調，球隊在轉賣前仍維持正常運作，球員權益不受影響。

據了解，桃猿球團已經在上週告知中職會長吳志揚，劉玠廷指出，球隊不想在選秀會舉行前模糊焦點，「今天是宣布易主，不是解散，如果沒有找到合適企業接手，球團仍會堅持下去。」

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劉玠廷澄清，今天是第一次對內與對外宣布，在此之前並未與任何企業或贊助商接觸，不存在「可能由某企業接手」的狀況，對造成企業或贊助商的困擾表示歉意。

劉玠廷表示，經營職棒球隊16年來，每年約有1億元的虧損，有打進季後賽的虧損約8000萬元，沒打進季後賽的營收只會更差，對接手企業只有1個希望，就是讓球隊留在桃園。

劉玠廷認為，隨著第5隊（味全龍）的母企業也是大型企業，證明中小企業經營職棒時代已經過去，目前球團沒有預設立場，對轉賣或冠名贊助抱持開放立場。

劉玠廷強調，球團對轉賣沒有設定時間點，如果能在今年球季結束就找到企業接手當然最好。

中職秘書長馮勝賢表示，桃猿球團日前已經告知會長吳志揚，既然今天正式宣布啟動轉賣程序，聯盟會協助球隊進行轉賣。

Lamigo桃猿領隊劉玠廷。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿領隊劉玠廷宣布球隊轉賣。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿領隊劉玠廷。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿領隊劉玠廷。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿驚傳轉賣。（資料照，記者陳志曲攝）

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