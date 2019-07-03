籃球》富邦人壽連3年贊助「高中版瓊斯盃」松山盃 提升台灣小將競爭力

富邦人壽贊助「高中版瓊斯盃」松山盃，共有8隊國內外勁旅參戰。（富邦人壽提供）



〔記者林岳甫／綜合報導〕有「高中版瓊斯盃」美譽的第三屆松山盃國際籃球邀請賽在台北體育館點燃戰火，長期支持國內各層級籃球賽舉辦的富邦人壽，從松山盃2017年首屆開始贊助，該賽事每年匯聚國內外知名強隊，不僅成功搭起國際籃球交流橋樑，更透過松山盃展現出台灣高中球員競爭力。

本屆松山盃共8隊爭霸，包含HBL名校松山高中、能仁家商以及高雄137聯隊，還有以大學新鮮人為主體的JUMPMAN大學新秀隊，國外勁旅有來自日本的福岡第一高校及明成高校，以及美國聖依納爵高中、首次參賽的馬來西亞柔佛州隊。

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富邦人壽從國高中學生籃球、大專UBA與系際盃，將學生賽事贊助延伸至SBL富邦勇士隊，推升整體籃球運動風氣。今年與松山高中再度攜手打造松山盃，提供高中球員在賽季之外有更多實戰經驗的機會，增加國際視野。

富邦人壽總經理陳俊伴表示：「為帶動台灣籃球正向發展，富邦人壽從根基做起，其中高中籃球更是眾多籃球員生涯的關鍵時刻，在這段期間若有機會引領球員與國際籃壇接軌，將能有效提升球員水準、台灣籃球的文化，為此富邦人壽將繼續創造舞台給球員，鼓勵所有年輕球員從中挑戰突破自我，創造無限可能！」

松山高中黃萬隆教練表示：「感謝富邦人壽大力支持，一同將此賽事推向高中版的瓊斯盃，期待透過這樣的國際賽事讓高中優秀球員有發光發熱的機會，與來自世界各地的新星一同切磋，發揮更大的潛力。」

富邦人壽贊助「高中版瓊斯盃」松山盃，共有8隊國內外勁旅參戰。（富邦人壽提供）



富邦人壽連三年贊助「高中版瓊斯盃」松山盃。（富邦人壽提供）

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