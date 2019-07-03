溫網》薇式旋風！謝淑薇拍落費莉普金絲 生涯第3度闖32強

謝淑薇前進32強。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇今日在2019年溫布頓網球錦標賽女單次輪，以7：6（7：3）、6：3拍落比利時選手費莉普金絲（Kirsten Flipkens），生涯第3度叩關溫網32強。

世界排名29的謝淑薇本屆溫網榮膺女單28種子，首輪撂倒前法網冠軍、去年溫網4強的拉脫維亞好手歐絲塔潘珂，這次遇上世界排名103的費莉普金絲，兩人過去3度交手，費莉普金絲取2勝，她也曾在2013年溫網闖入4強，及2003年溫網青少女封后。

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謝淑薇生涯第3度叩關溫網32強。（美聯社）

謝淑薇首局連下4分，破了費莉普金絲的發球局，且在發球局又連拿4球，取得2：0領先，但第3局雖製造2個破發機會，不只無法再下一城，第8局反遭對手回破發球局，雙方便一路互保進搶七決勝局。謝淑薇在搶七與對手戰成3：3平手，連下4分包括最後一記致勝球，成功先馳得點。

謝淑薇在次盤的第2局再破對手發球，即使下局遭對手回破，她第4局又成功破發及第5局保發，取得4：1領先，最終以反手拍掃出致勝球，以直落二鎖定勝局。

謝淑薇32強將遭遇第3種子捷克「刺青妹」普利絲可娃（Karolina Pliskova）及里約奧運女單金牌普伊格（Monica Puig）之間的勝方，尋求追平去年16強的個人最佳成績。

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