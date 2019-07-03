南韓桌球賽》連闖兩關 莊智淵連兩站晉級正賽

莊智淵連闖兩關晉級男單正賽。（取自國際桌總官網）



〔記者許明禮／綜合報導〕2019年南韓桌球公開賽資格賽今天收官，38歲老將莊智淵在男單首戰先以4:1解決印度好手德塞，幫首輪以2:4落敗的徒弟孫嘉宏報一箭之仇，下午再以直落四橫掃世界排名60的地主新秀朴康賢，繼上個月日本公開賽之後，連續兩站晉級正賽32強。

莊智淵32強戰將面對世界排名23的地主新秀林鐘勳﹔直接晉級正賽的17歲小將林昀儒，則再度和王楚欽狹路相逢。

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世界排名39的陳建安，首戰以4:0輕取日本小將有延大夢，但在出線之戰以0:4不敵去年青奧金牌中國新秀王楚欽，無緣晉級32強。

「勵志哥」葉致緯也在次輪以0:4敗給世界排名41的中國直板好手鄭培峰。

女單方面，世界排名53的鄭先知次輪在局數2:0領先下，以3:4遭中國女將陳可逆轉。

世界排名32的陳思羽，首戰以4:1收拾印度女將卡瑪絲，但在出線戰激戰7局後，以3:4栽在世界排名104的地主好手金可英手上，無緣32強。

世界排名39的日本19歲小將早田希娜，在資格賽扮演「中國殺手」，她先以4:3逆轉2016年世青女單冠軍石洵瑤，再以4:2力退陳可，搶進正賽32強。

混雙正賽明天登場，尋求本季第4冠的林昀儒／鄭怡靜，16強戰將遭遇從資格賽晉級的日本新組合水谷隼／伊藤美誠。

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