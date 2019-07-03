奧運》東奧主場館9成完工 以天然涼風對抗暑氣

東京奧運帕運主場館「新國立競技場」預定今年11月完工，目前工程已完成9成。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京3日報導〕2020東京奧運．帕運主場館「新國立競技競場」今天對外亮相。距離東奧開幕還有387天，主場館主體和外觀均已完工，目前正在進行內部的敷設，完工進度達到9成，全部工程預定在今年11月完工。

新國立競技場在2016年12月開工，工程最困難的屋頂部分於今年5月完成，呈現甜甜圈形狀的中空屋頂和360度的木造屋簷，不但讓觀眾免於風吹日曬，還能增加空氣對流達到冬暖夏涼的效果，為了節省建設經費，觀眾席並未設置空調，不過考量到夏季奧運炎熱天氣，觀眾席1樓和3樓設有185台名為「氣流創出扇」的大型抽風機，1樓和2樓的入口處也將設置8台奈米噴霧裝置。

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抗暑用的「氣流創出扇」。（〔駐日特派員林翠儀攝）

正在進行中的內部敷設工程，總座位數約6萬張的觀眾席，目前已完成4萬5千張，座椅配色採用白、黃綠、灰、深綠和深咖啡5種大地色。

新國立競技場由日本建築大師隈研吾設計，主體外圍360度包覆的屋簷，使用來自全國日本47個都道府縣提供的杉樹和松樹木材，象徵全民同心協力共同參與奧運主場館的建設，木材的配置也依照各都道府縣所在的方位，例如關東地區提供的木材設置於東側，東北大地震受災的福島、岩手和宮城3縣的木材則被設置於北門和東門。

日本新國立競技場使用來自全國47都道府縣提供的木材設置屋簷， 增加空氣對流發揮冬暖夏涼的效果。（記者林翠儀攝）

新國立競技場預定今年11月完工，負責的日本體育振興中心（JSC）也計畫在今年12月21日舉辦大型的落成活動，邀請6萬名民眾和選手、運動員進場。

東京奧運帕運主場館「新國立競技場」9成完工，今天向媒體公開。（記者林翠儀攝）

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