女足世界盃》荷蘭延長賽致勝球 決賽將強碰衛冕軍美國

荷蘭延長賽1：0擊敗瑞典拿下最後一張決賽門票。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕女足世界盃四強賽，由「橘子軍團」荷蘭對決瑞典，兩隊正規賽90分鐘結束戰成0：0平手，延長賽第99分鐘葛羅能（Jackie Groenen）踢進致勝球，幫助荷蘭最終以1：0氣走瑞典進軍隊史首次的女足世界盃冠軍戰，對手將會對上衛冕軍且尋求隊史第4冠的美國。

兩隊皆有多次進球機會，只可惜都欠缺臨門一腳，多次被門將驚險擋下，正規賽90分鐘兩隊皆無建樹，比賽進入30分鐘的延長賽。延長賽比賽第99分鐘，葛羅能中路禁區邊線外起腳遠射，皮球直衝球門左下死角進網，幫助荷蘭破蛋，直到延長賽哨音響起，兩隊都沒能再增添分數，終場荷蘭以1：0擊敗瑞典，續寫世界盃最佳紀錄，決賽將要面對女足王者美國，落敗的瑞典將要面對上屆季軍的英格蘭。

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葛羅能踢進致勝球。（法新社）

另一場四強賽，美國對決英格蘭的比賽，美國先是比賽第10分鐘靠著普雷斯（Christen Press）的頭槌進球先馳得點。隨後比賽第19分鐘英格蘭懷特（Ellen White）禁區接獲隊友傳中球射門得手，幫助英格蘭追平比數。比賽第31分鐘，摩根（Alex Morgan）接獲隊友吊球頭球破門，美國再度超前比分為2：1。

懷特4強賽攻進1球，且幫球隊要到1次12碼罰球，本賽會攻進6球並列射手榜第一。（資料照，路透社）

比賽第67分鐘，英格蘭的懷特再度破門成功，但是經VAR判決後，懷特越位在先因此進球無效。比賽第79分鐘，又是懷特！她在禁區內被美國球員犯規，經VAR檢視後給了英格蘭12碼罰球機會，由侯頓（Steph Houghton）主罰，但是踢的角度不夠刁鑽且球速不快，因此被美國門神奈爾（Alyssa Naeher）擋下，錯失最佳追平良機的英格蘭，終場以1：2惜敗給美國，無緣創造隊史最佳世界盃的紀錄，美國則是繼續朝著衛冕之路邁進。

對戰組合 日期 時間 季軍戰：英格蘭vs瑞典 7月6日 晚上11點 冠軍戰：美國vs荷蘭 7月7日 晚上11點

摩根本賽會已攻進6球，為美國陣中最仰賴的當家射手。（資料照，法新社）

奈爾擋下關鍵12碼罰球，阻斷了英格蘭追平的機會。（資料照，法新社）

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