MLB》 傑曼傷癒首戰勇奪10勝 洋基打線串連擊退大都會

傑曼勇奪本季第十勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基、大都會「地鐵大戰」第二場比賽，洋基今派出前一段時間因傷休養的的傑曼（Domingo German）先發，他繳出6局失1分好投，加上洋基打線有效串連，最終5：1擊敗大都會。

一局上洋基就靠著拉梅修（DJ LeMahieu）、賈吉（Aaron Judge）和托瑞斯（Gleyber Torres）的安打先下兩城，一局下大都會也靠著麥克內爾（Jeff McNeil）打出一發陽春砲追回一分。

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瓦加斯。（法新社）

接下來雙方投手分別讓打者各被零封了四局，直到六局上，洋基靠著葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）和厄謝拉（Gio Urshela）擊出背靠背的兩發陽春砲再度拉開比分，大都會先發投手瓦加斯（Jason Vargas）也在這局被打退場。

托瑞斯單場雙安。（法新社）

七局上半洋基靠著托瑞斯再度敲安打回保險分，最終洋基就以5：1擊敗大都會，將系列賽扳成1比平手。

打擊方面，洋基拉梅修5打數2安打，托瑞斯4打數2安打外加2分打點，賈吉5打數1安打外加1打點，但今天被K了3次。

大都會超級新人阿隆索（Pete Alonso）4打數2安打，麥克內爾4打數1安打，是1發陽春砲。

葛瑞戈爾斯擊出陽春砲。（美聯社）

洋基先發傑曼主投6局，投出6次三振僅失1分，奪下本季第10勝，格林（Chad Green）主投兩局無失分，大都會先發瓦加斯主投5.1局失3分，吞下本季第4敗。

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