MLB》追憶史卡格難過掉淚 「神鱒」雙響率天使連勝（影音）

.@MikeTrout has homered twice tonight. pic.twitter.com/0D7iAQEHLw — MLB （@MLB） 2019年7月4日

〔體育中心／綜合報導〕天使投手史卡格（Tyler Skaggs）驟然離世，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）昨在賽後記者會難過落淚，今天單場雙響砲，率天使以6：2連兩天贏球。

天使昨天恢復出賽，以9：4摘勝，球員賽後出席記者會，輪流上台緬懷過世的隊友史卡格，輪到神鱒時他難過落淚，說話時多次哽咽，表示過去的24小時他們相當難熬，但史卡格不會想要他們再繼續延期比賽。

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「他帶給我們球隊能量，每次你看到他，他總是拉你一把，接下來幾天我們還是會很難熬、整個球季、整個我們的人生都是，我們失去了一位摯友。在這裡的所有人們，我把他們看得比家人更重要，失去一位像他這樣的...」神鱒哽咽。

「真的很難熬，今天我的第一個打席，我站上那裡，我想的都是他，就是一種很不同的感覺，就是震驚。在飯店裡走來走去，想的全部都是他，接下來會很難熬。」神鱒說，昨役球隊恢復出賽後首戰，他單場獲3次保送。

今天繼續作客遊騎兵，神鱒3局上率先開轟，本季第23轟是一支三分砲，6局上神鱒再度炸裂，將球扛出左外野大牆，單場演出雙響砲，幫助天使來到3分領先。天使今天合敲12支安打，以6：2收下勝利，恢復出賽後連2天贏球。

神鱒今天單場雙響砲。（USA TODAY Sports）

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