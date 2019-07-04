MLB》超悲情！金布瑞砸鍋 達比修連12場未奪勝投

達比修有。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近2個多月未嘗勝投的小熊日籍強投達比修有，今天面對海盜先發7局失4分，退場時保有勝投資格，未料新任終結者金布瑞（Craig Kimbrel）9局下關門失敗，海盜終場以6：5逆轉氣走小熊，達比修再次與第3勝擦身而過，近12場未能拿下勝投。

小熊前3局靠著卡拉提尼（Victor Caratini）的陽春砲和羅素（Addison Russell）的1分打點適時安打，取得2分領先，前3局無失分的達比修有第4局遭遇亂流，單局失3分，包括「牛奶小子」卡布雷拉（Melky Cabrera）的超前2分彈，反以3：2超前。

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小熊也很快展開反擊，巴耶茲（Javier Baez）5局上敲出追平的陽春彈，雙方你來我往，貝爾（Josh Bell）6局下也再回敬陽春砲要回領先，這也是他本季第26轟。

貝爾。（美聯社）

卡拉提尼7局上敲出個人此役第2發全壘打，2分彈助隊再以5：4超前。達比修有主投6.2局挨2轟失4分，另有6K，防禦率漲至5.01，退場時保有勝投資格，有望奪下睽違67天來的勝投。

但天不從人願，甫加盟的終結者金布瑞9局下砸鍋，1人出局保送迪亞茲（Elias Diaz）後，遭姜正浩擊出右外野二壘安打，形成二三壘有人，佛雷瑟（Adam Frazier）的內野滾地球助隊跑回追平分，下一棒迪克森（Corey Dickerson）再擊出再見高飛犧牲打，海盜終場以6：5逆轉擊敗小熊，這也使得達比修有再次與勝投無緣，連續12場未能奪勝。

金布瑞吞下本季首場救援失敗和首敗，連兩場出賽都掉分，防禦率高達16.88。

金布瑞。（資料照，今日美國）

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