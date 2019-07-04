MLB》全壘打大賽對戰組合出爐 大谷翔平沒能圓夢

本屆全壘打大賽首輪對戰組合出爐。（取自MLB）

〔體育中心／綜合報導〕本屆全壘打大賽首輪對戰組合出爐，沒公佈的2人分別是太空人柏格曼（Alex Bregman）和道奇佩德森（Joc Pederson），日本大谷翔平未獲青睞。

全壘打大賽下週登場，完整參賽名單和首輪對戰組合都出爐，未公佈的2位球員是太空人明星三壘手柏格曼，以及道奇重砲佩德森，兩人都有1次參賽經驗，柏格曼去年以1轟之差在首輪出局，佩德森則是在2015年決賽輪，以1轟之差與冠軍擦身而過，兩人今年將在首輪碰頭。

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另外3個對戰組合分別為，大聯盟全壘打王耶利奇（Christian Yelich）對超級新秀小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、怪物菜鳥阿隆索（Pete Alonso）對印地安人山塔納（Carlos Santana），近況火燙的貝爾（Josh Bell）的對手則是勇士新星阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）。

連2年敲雙位數全壘打的大谷翔平，日前曾公開喊話，希望能參加全壘打大賽，隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout）也大力聲援，說大谷如果參賽可能會贏，很想看大谷參加，但今年確定無緣欣賞大谷翔平參賽開轟。

本屆全壘打大賽參賽球員。（取自MLB推特）

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