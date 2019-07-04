MLB》陳聖平披響尾蛇戰袍亮相 父母、教練以他為榮

新竹市成德高中棒球隊員陳聖平確定加盟美國職棒響尾蛇隊，成為成德高中第二個旅外的學生。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市成德高中棒球隊員陳聖平將前往美國，一圓登上大聯盟的夢想！已確定加盟美國職棒響尾蛇隊的陳聖平，獲30萬美金的國際簽約金和5萬元獎學金，將以游擊手的身份旅外，這也是成德高中第二個旅外球員，第一個是加盟響尾蛇隊的投手學長林凱威，陳聖平則是台灣第四個效力響尾蛇隊的台灣選手。

右投右打的陳聖平是阿美族，身高174公分，很早就展露棒球天分，場上9個位子都能守，還被隊友稱作「新竹大谷翔平」，也在去年NIKE台灣青棒訓練營中獲選為最有價值球員，在富邦U18明日之星大賽再次獲選最有價值球員、最佳九人捕手獎，早有旅外的打算，也吸引包括洋基、費城人、響尾蛇、海盜等隊球探關注，是「投、打、跑、守、蹲」都不錯的好手。

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陳聖平對能旅外相當開心，他是家中獨子，父母得知他要旅外都感到光榮，而成德高中棒球隊總教練邱郁達說，陳聖平是相當優秀的棒球選手，能打能投能守又能蹲，相信很快就會有好表現，而陳聖平也獲台灣清華大學以體育績優生身份彈性修讀清大運動科學系，未來可一邊打球一邊念書，他也是清大運動科學系第一個棒球類的體育績優生。

新竹市成德高中棒球隊員陳聖平確定加盟美國職棒響尾蛇隊，成為成德高中第二個旅外的學生。（記者洪美秀攝）

新竹市成德高中棒球隊員陳聖平確定加盟美國職棒響尾蛇隊，是學校第二個旅外選手，他的父母和教練都以他為榮。（記者洪美秀攝）

新竹市成德高中棒球隊員陳聖平確定加盟美國職棒響尾蛇隊，是學校第二個旅外選手，他的父母和教練都以他為榮。（記者洪美秀攝）

新竹市成德高中棒球隊員陳聖平確定加盟美國職棒響尾蛇隊，是學校第二個旅外選手，他的父母和教練都以他為榮。（記者洪美秀攝）

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