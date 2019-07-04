田徑》「黃金右臂」鄭兆村瑞典賽奪銅 全力備戰12日鑽石聯賽

鄭兆村。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「黃金右臂」鄭兆村今日凌晨在瑞典卡爾斯塔德田徑賽男子標槍決賽，以81公尺22奪銅，準備在這次歐洲移訓最終站鑽石聯賽摩洛哥站，再用最佳實力與世界強敵抗衡。

鄭兆村在6月飛往瑞典進行移地訓練，先在鑽石聯賽挪威奧斯陸站，以84公尺30拿到第3名，鑽石賽總積分與德國名將霍夫曼（Andreas Hofmann）皆為13分，更是今年鑽石賽男子標槍唯一連兩場都站上頒獎台的好手。

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鄭兆村接著在芬蘭庫奧爾塔內出賽，擲出82公尺37拿到第4，卻是年度首次無緣頒獎台。他今日成績則遜於地主選手安柏（Kim Amb）81公尺61及羅勒爾（Thomas RÖHLER）83公尺76。

鄭兆村透露，在奧斯陸站結束後，在芬蘭、瑞典都是以賽代訓，所以狀況未調整至最佳，接下來最大目標是在12日的鑽石賽拿出好表現。

台灣另一標槍好手黃士峰，上個月曾因右手不適再度進行檢查，所幸並無大礙，這次他在歐洲賽場亮相，以78公尺33排名第4。他坦言，「我對成績不是很滿意，不過手的狀況沒太大問題，再來8日參加瑞士的比賽，趕快把技術方面調整好。」

此外，台灣跳高一哥向俊賢同樣在歐洲移訓，這次在卡爾斯塔德出賽，力拚2公尺19卻3次失敗，以2公尺16拿到銀牌。

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