MLB》秘密武器！洋基小將這球坐著傳 球迷驚：太猛（影音）

〔體育中心／綜合報導〕昨日被中斷連續31場開轟紀錄，洋基今天在對大都會的「地鐵大戰」第二場，以5：1贏球扳回一成，小將厄謝拉（Gio Urshela）攻守俱佳，除了轟出全壘打，守備還有3次令人印象深刻的美技演出。

厄謝拉在2局下半率先在界外區展現強肩，刺殺佛雷瑟（Todd Frazier）沿著邊線的三壘滾地球，第3局又演出幾乎相同的美技，到了第8局，厄謝拉更是精準撲到麥尼爾（Jeff McNell）的強勁球，不可思議地轉身後坐在地上傳到一壘。

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厄謝拉是去年季末從藍鳥用現金買來的三壘手，季初時洋基隊傷兵過多，讓他早早從3A上來大聯盟，截至目前出賽68場繳出打擊率.307，OPS也有.829，除了高壓時刻屢有關鍵表現，防守更是佳作不斷，美國球迷驚呼，「若不是原本的三壘手安杜哈爾受傷，真的不知道還有厄謝拉這枚秘密武器」、「安杜哈爾，誰阿？」。

厄謝拉此役攻守俱佳。（美聯社）

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