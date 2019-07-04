MLB》古利爾近2場掃3轟 太空人系列賽橫掃洛磯

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，太空人作客洛磯主場，太空人靠著柏格曼（Alex Bregman）和古利爾（Yulieski Gurriel）雙雙開轟，繼昨日雙響砲的好手感，這位古巴好手今再度敲出全壘打，幫助太空人最終以4：2擊敗洛磯完成2連戰橫掃。

古利爾近2場比賽敲3發紅不讓，狀況十分火燙。（美聯社）

1局上半，柏格曼擊出一發左外野方向的平射砲，這發陽春彈幫助太空人首開紀錄。1局下半，戴斯蒙（Ian Desmond）在一二壘以人時擊出適時的一壘安打，幫助洛磯得到本場第1分。2局上半，古利爾瞄準一顆失投的曲球大棒一揮，球直衝中外野方向，形成450英尺的大號全壘打，太空人取得2：1領先。

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柏格曼今貢獻1發陽春砲，另選到2次保送。（法新社）

3局上半，瑞迪克（Josh Reddick）在滿壘的情況下擊出深遠的二壘安打，二三壘的隊友都輕鬆回本壘，可惜原本在一壘上的古利爾在本壘被觸殺出局，太空人再進帳2分。雖7局下半，布雷克蒙（Charlie Blackmon）擊出帶有打點的一壘安打追回1分，不過洛磯後續追分無力，終場以2：4敗給太空人。

瑞迪克本場貢獻1支二壘安打外帶2分打點。（美聯社）

太空人先發投手邁利（Wade Miley）主投6局被敲5安失1分，另送出6次三振收下本季第7勝，終結者歐蘇納（Roberto Osuna）上場關門，投1局飆2K無失分拿下本季第19次救援成功。洛磯先發投手藍伯特（Peter Lambert）主投5局被敲5安包括2發全壘打，共失4分苦吞本季首敗。

邁利主投6局失1分拿下勝投。（今日美國）

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