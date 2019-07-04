美洲盃》祕魯爆冷3球大勝衛冕軍 44年來首闖冠軍戰

祕魯3：0擊敗智利，爆冷晉級美洲盃冠軍戰。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕美洲盃4強賽，由祕魯出戰衛冕軍智利，智利雖全場握有較多控球時間和射門次數，但皆未能攻破祕魯大門，祕魯雖全場僅3次射正，機會少但把握度極高，射正的球全數攻進，最終祕魯大爆冷門以3：0擊敗智利晉級，決賽將對上地主巴西。

比賽第21分鐘，佛羅雷斯（Edison Flores）接獲卡里歐（André Carrillo）的頭槌橫傳，在禁區左側起腳射門得手。比賽第38分鐘，祕魯利用一次快攻機會加上智利門將出擊失誤造成門戶大開，攸圖恩（Yoshimar Yotún）輕鬆破門，祕魯半場已取得2：0領先。

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下半場智利雖不斷製造攻勢，猛攻支下依舊難破祕魯大門，直到比賽結束前的第91分鐘，祕魯再靠著老將葛雷諾（Paolo Guerrero）的進球錦上添花，終場祕魯已3：0大勝衛冕軍智利進軍冠軍戰，對手將是8屆冠軍得主巴西。

祕魯前一次進軍美洲盃冠軍戰已是1975年，44年前的事情，隊史的兩座美洲盃冠軍分別是1939以及1975年兩次。

美洲盃賽程及對戰組合：

對戰組合 日期 時間 季軍戰：阿根廷vs智利 7月7日 凌晨3點 冠軍戰：巴西vs祕魯 7月8日 凌晨4點

祕魯曾效力拜仁慕尼黑老將前鋒葛雷諾進球後的慶祝動作。（法新社）

智利球員輸球後神情低落。（歐新社）

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