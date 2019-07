陳偉殷近4戰有3戰都掉分。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕馬林魚陳偉殷今對國民後援登板,遭亞當斯(Matt Adams)轟出全壘打,1局掉1分,近4戰有3戰都掉分,讓邁阿密的NBC氣象主播在推特叫基特做出行動。

陳偉殷近況不佳,前役對費城人遭打爆,沒抓到出局數,狂掉5分,今天雖然僅掉1分,被敲2支安打,還投出保送和觸身球,本季防禦率8.18,在至少投30局的125名牛棚投手中墊底,也是唯一防禦率破7的投手。

請繼續往下閱讀...

邁阿密NBC首席氣象主播John Morales在推特表示,「今晚再度說明為何陳偉殷要走,又被轟了。吃下合約吧,基特。DFA(指定讓渡)他。」陳偉殷本季薪資2000萬美元,明年還有2200萬的合約在身。

Another reminder tonight of why Wei-Yin Chen has to go. Another gopher ball.



Eat the contract, Derek. DFA him. #Marlins #juntosmiami