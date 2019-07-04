MLB》貝林傑雙響敲再見轟 道奇主場連5戰向對手說再見（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇連5戰在主場向對手說再見！貝林傑（Cody Bellinger）單場雙響、包括11局下的再見陽春彈，明星賽前累積29轟打破隊史紀錄，率道奇以5：4氣走響尾蛇。

貝林傑2局下率先上場打擊，纏鬥8球擊出中外野陽春砲，明星賽前累積28轟，為隊史第3人，但領先多時的道奇在9局上被攻破，簡森（Kenley Jansen）關門失敗被敲超前陽春砲，不過道奇9局再度扳平戰局，兩隊以4：4進入延長賽。

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10局上道奇換凱利（Joe Kelly）把關，用11球讓響尾蛇三上三下，10局下輪道奇進攻，貝林傑掌握羅培茲（Yoan Lopez）的97.4英哩速球，揮棒完畢當下就知道開轟了，霸氣放掉球棒欣賞球，寫意慢跑回本壘得分，接受隊友們英雄式的洗禮，隨即一同狂歡。

道奇已經連5戰在主場向對手說再見，差1戰就追平皇家在2000年締造的聯盟紀錄。此役雙響的貝林傑，本季第28、第29轟同場出爐，在明星賽前累積29轟，為道奇隊史第一人。道奇今天收下主場八連勝、已高於五成勝率30場，續居國西霸主，與第二的洛磯拉開至14場勝差。

貝林傑再見轟，被美媒封為「丟麥式」甩棒。（美聯社）

貝林傑高拋打擊頭盔準備狂歡。（法新社）

隊友在本壘英雄式迎接貝林傑。（美聯社）

貝林傑樂享隊友洗禮。（美聯社）

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