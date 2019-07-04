MLB》單場挨3轟吞第8敗 紅襪王牌：我遭遇空前挫敗（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今在客場不敵藍鳥，王牌塞爾（Chris Sale）挨3轟狂丟5分吞敗，賽後受訪時直言自己表現奇差無比，面臨有史以來最強烈的挫敗無助感。

塞爾在第3、4局接連挨轟，6局下被三分砲轟退場，單場挨3發全壘打，連3場先發挨轟、丟4分以上，苦吞本季第8敗。總教練柯拉（Alex Cora）坦言，塞爾今天表現不好，很多球都投太甜，他知道塞爾自己也很失望。

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此役之前，塞爾生涯9次對藍鳥獲5勝1敗、防禦率1.60，然而本季捕鳥不力，今天輸球後，本季對藍鳥苦吞0勝2敗、防禦率高達7.98。賽後他表示今天直球投不準、變速球很糟，變化球都挨打或自己投偏，相同狀況不斷重複發生。

塞爾遭遇空前挫敗感。（美聯社）

「我就是覺得今天做不了我自己，這很令人沮喪，同樣的事情一再發生。」塞爾說，覺得自己感覺到前所未有的挫敗感，沒能扮演好應該扮演的角色、沒能撐起球隊，對於自己的表現感到非常丟臉。

「我知道我是誰、應該要為球隊扮演什麼樣的角色，但我跟它天差地遠，我現在是3勝8敗，這真的很讓人難堪，在這樣的球隊，他們需要我變得更好，但我卻沒有站在那裡為他們而戰。」塞爾說。

按照輪值順序，今天是塞爾在明星賽前最後一場先發，也就是說，在回芬威球場先發對上勁敵道奇之前，塞爾將有9天的休息時間，總教練表示，希望屆時塞爾已經找回感覺、回到平常應有的狀態。

塞爾下半季首戰將在主場強碰道奇。（法新社）

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