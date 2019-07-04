MLB》再低也能敲出去！阿布瑞尤再見3分砲助白襪一日收2勝（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，白襪主場迎戰老虎雙重賽第2場，兩隊正規9局打完5：5平手，延長賽12局下半，靠著阿布瑞尤（Jose Abreu）的再見3分彈，白襪終場以9：6擊敗來訪的老虎，再加上稍早的比賽以7：5勝利，雙重賽白襪拿下一日兩勝，且是近期的3連勝，老虎則是苦吞3連敗。白襪單場狂掃6轟，包括孟卡達（Yoan Moncada）及柯戴爾（Ryan Cordell）都有雙響砲的演出。

阿布瑞尤今敲出再見三分砲。（美聯社）

1局下半，孟卡達掃出陽春全壘打替白襪先馳得點。3局上半，老虎靠著兩支安打及白襪的失誤，攻下2分反超比數為2：1。4局上半，卡斯楚（Harold Castro）擊出中間方向的深遠飛球，眼看有機會彈到牆上形成長打，只可惜被柯戴爾美技接殺出局。

（影片來源：大聯盟官網）

5局上半、5局下半，老虎的卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）和白襪的柯戴爾分別掃出兩分砲和陽春砲，老虎4：2領先。7局上半，卡斯泰拉諾斯打出帶有1分打點的二壘安打。7局下半，白襪展開大反攻，柯戴爾敲出本場第2轟，一棒追回兩分，孟卡達再補上一支高飛犧牲打追平比數5：5。

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正規9局兩對戰成5：5平手而進入延長賽，10局上半，希克斯（John Hicks）擊出帶有1分打點的一壘安打突破僵局。10局下半，站在左打區的孟卡達大棒一揮掃出關鍵的陽春砲再度追平比數6：6，此役孟卡達左右打都各開轟一次。

孟卡達今繳出單場雙響砲表現，左右打各開轟一次。（美聯社）

12局下半，白襪先靠著保送和安打攻占一二壘，阿布瑞尤沒讓觀眾等太久，瞄準一顆低角度變化球直接把球送出全壘打牆外，形成一發再見3分紅不讓，終場白襪以9：6帶走比賽勝利，一日兩場比賽皆收下勝利。

白襪的賈西亞（Leury Garcia）今繳出6支3外加1得分的表現，孟卡達5支2，包括雙響砲3分打點，柯戴爾同樣5支2和雙響砲，以及3分打點。老虎的卡斯泰拉諾斯6打數4安打並貢獻3分打點的表現為全隊最佳。

柯戴爾今同樣貢獻兩發全壘打和3分打點。（美聯社）

白襪先發投手狄威勒（Ross Detwiler）主投6局被敲8安失4分，其中2分為自責分無關勝敗，魯伊茲（Jose Ruiz）後援1局飆3K無失分幸運收下本季首勝。

老虎先發投手亞歷山大（Tyler Alexander）主投5局被敲5安失2分無關勝敗，拉米瑞茲（Nick Ramirez）後援1.2局被敲2安包括再見3分砲，苦吞本季第3敗。

卡斯泰拉諾斯（圖右）今敲4安並貢獻3分打點。（美聯社）

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