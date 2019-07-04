MLB》未受邀全壘打大賽 大谷神回應展現高度

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕全壘打大賽完整參賽名單今出爐，天使美聯新人王大谷翔平未獲青睞，他賽後對此表示，或許自己再敲更多全壘打，下一次有機會能夠參加，會朝全壘打型重砲目標邁進。

全壘打大賽下週登場，完整參賽名單和首輪對戰組合今天公布大聯盟全壘打王耶利奇（Christian Yelich）對決藍鳥大物小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、大都會菜鳥阿隆索（Pete Alonso）力戰印地安人山塔納（Carlos Santana），海盜強打貝爾（Josh Bell）的對手是勇士新星阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），最後公布的是太空人柏格曼（Alex Bregman）和道奇佩德森（Joc Pederson）。

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目前敲出12轟的大谷翔平日前表態有意願參加全壘打大賽，但今天受訪時表示，他未受到官方的邀請，他表示，希望下一次有機會能參與這樣的盛事，他認為或許自己再敲更多全壘打，成為一名大砲型打者的話，未來就應該有機會參加。

這句話也讓《The Athletic》記者Fabian Ardaya為之震驚，他在推特上寫道：「這居然是出自一位153場敲出34轟的打者的口中。」

大谷翔平今天出戰遊騎兵，單場4支2，兩支都是二壘安打，打擊率也衝破3成，升至0.307。

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