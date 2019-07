NBA》魏德面前耍大刀！ 中國青年耍球下秒糗挨鍋（影音）

魏德。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕本季宣布退休的熱火傳奇球星魏德(Dwyane Wade),近日前往中國參與各項籃球活動,其中他也下場鬥牛同樂,中國青年原本打算要用花式籃球戲耍魏德,但卻被「閃電俠」賞了一個麻辣鍋,超糗行徑都被錄了下來。

影片中,魏德與中國球迷進行鬥牛,其中有一人想單挑魏德,拿出看家本領,花招盡出,耍球時還一度掉球,但都未能晃過這名在NBA征戰已久的37歲老將,最後在籃下更用假動作要去騙魏德,但魏德不為所動,冷靜地把球拍掉,甚至沒有跳就給了對手一記火鍋,全場球迷哄堂大笑,並給魏德熱烈的掌聲和歡呼聲。

魏德在2003年選秀會第5順位被熱火相中,生涯16季其中14季身穿熱火戰袍,主場出賽541場、攻下1萬1249分,居隊史第1,並助隊奪下3座總冠軍金盃,包括隊史首冠,無愧於熱火隊史最偉大的球星的美名。

Don't you love it when regular dudes try to showboat against NBA players and it ends badly? pic.twitter.com/S1inTbQucv