NBA》魏德面前耍大刀！ 中國青年耍球下秒糗挨鍋（影音）

魏德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季宣布退休的熱火傳奇球星魏德（Dwyane Wade），近日前往中國參與各項籃球活動，其中他也下場鬥牛同樂，中國青年原本打算要用花式籃球戲耍魏德，但卻被「閃電俠」賞了一個麻辣鍋，超糗行徑都被錄了下來。

影片中，魏德與中國球迷進行鬥牛，其中有一人想單挑魏德，拿出看家本領，花招盡出，耍球時還一度掉球，但都未能晃過這名在NBA征戰已久的37歲老將，最後在籃下更用假動作要去騙魏德，但魏德不為所動，冷靜地把球拍掉，甚至沒有跳就給了對手一記火鍋，全場球迷哄堂大笑，並給魏德熱烈的掌聲和歡呼聲。

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魏德在2003年選秀會第5順位被熱火相中，生涯16季其中14季身穿熱火戰袍，主場出賽541場、攻下1萬1249分，居隊史第1，並助隊奪下3座總冠軍金盃，包括隊史首冠，無愧於熱火隊史最偉大的球星的美名。

Don't you love it when regular dudes try to showboat against NBA players and it ends badly? pic.twitter.com/S1inTbQucv — HoopsHype （@hoopshype） 2019年7月3日

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