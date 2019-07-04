跆拳道》朱木炎接班人退役淒涼 典當亞運金牌搞失蹤

魏辰洋。（資料照，記者林正堃攝）

［記者許倬勛／桃園報導］曾被視為「台灣戰神」朱木炎接班人、奪下2010年廣州亞運跆拳道金牌的國手魏辰洋，遭爆2014年離開國家隊後，因找工作不順，打著「台灣之光」招牌頻向桃園某當鋪借款，金額高達上百萬元，去年更持「亞運金牌」來典當，繳了3個月利息後就失聯，一代名將淪落至此，實在令人不勝唏噓。

少年得志的魏辰洋除踢下廣州亞運金牌，也曾代表我國出戰2012年倫敦奧運，被視為國際賽奪牌保證，各界期許他能接棒朱木炎再創高峰，但個性桀驁不馴的他，是教練眼中的麻煩人物，2014年因多次不假外出，遭跆拳道協會禁賽1年，同年也離開國家隊，去年復出後光芒不再，出戰主席盃首輪遭淘汰，就此在體壇銷聲匿跡。

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當舖業者指出，2014年下旬，接獲自稱跆拳道亞運金牌國手魏辰洋的來電，說想拿1支手錶抵押借款30萬元，後來又說有急用，可拿2010年廣州亞運金牌來當、比較值錢，業者半信半疑，直到魏本人持牌現身店內，工作人員比對身分證後才確認身分。

被魏辰洋拿來典當的2010年廣州亞運金牌。（記者許倬勛攝）

「對我們來說，那塊金牌根本沒價值」業者坦言是看在魏辰洋代表台灣出征海外的份上，才勉為其難收下手錶、金牌，並簽下本票確立債務關係，當時魏也按時繳款贖回物品，因此雙方建立互信關係，後來幾次魏再持牌前來，店內都會慷慨借款。

去年4月11日，魏辰洋又持牌找上門欲借20萬元，當鋪業者不疑有他，按例簽下本票借款，魏稱自己終於找到工作，有了穩定收入，這次是最後一次借款，不料還了3個月利息後，去年7月起魏辰洋突然失聯，電話怎麼打都不通，校方也稱魏工作數週後就自請離職，讓業者大嘆不負責任，一代名將淪落至此，實在令人惋惜。

魏辰洋曾奪下2010年廣州亞運跆拳道金牌。（資料照，記者林正堃攝）

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