足球》普利西奇「梅開二度」 美國拚美洲金盃連霸

普利西奇今「梅開二度」，幫助美國取得冠軍戰門票。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕美洲金盃4強賽事，上演上屆冠亞軍對決戲碼，衛冕軍美國出戰牙買加，靠著「美國隊長」普利西奇（Christian Pulisic）獨中二元的的帶領下，終場美國以3：1擊敗牙買加晉級冠軍戰，對手將是尋求重返榮耀的中美強權墨西哥。

比賽第9分鐘，麥金尼（Weston McKennie）和隊友艾迪杜里（Jozy Altidore）在禁區內1次精彩的小組配合，麥金尼接獲艾迪杜里的短傳後起腳勁射得手，幫助美國先馳得點，這也是麥金尼連兩場比賽皆有進球斬獲。

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麥金尼連兩場比賽皆有入球。（法新社）

比賽第52分鐘，再一次快攻中，美國球員射門被牙買加門將撲出，只可惜球往普利西奇的方向彈去，這位效力切爾西的前鋒直接將球補射入網，幫助球隊拉開兩分差距。

比賽第69分鐘，牙買加的尼克森（Shamar Nicholson）頭錘破門，幫忙球隊追回1分，但是比賽第87分鐘，又是「美國隊長」普利西奇建功，門前補射進球幫助美國再添保險分，終場美國就是以3：1擊退牙買加，收下最後一張冠軍戰門票。

前一場四強賽由墨西哥對決海地，兩隊正規90分鐘皆未能取得入球，直到延長的比賽第93分鐘，效力英超狼隊的希梅尼茲（Raúl Jiménez）在禁區內被犯規要到1顆12碼罰球，由他自己操刀主罰穩穩踢進，最終墨西哥靠著這球以1：0險勝海地，拿下晉級冠軍戰的入場券，也讓海地本屆美洲金盃的驚奇之旅畫下句點。

美洲金盃賽程與對戰組合：

對戰組合 日期 時間 冠軍戰：墨西哥vs美國 7月8日 早上9點

墨西哥靠著希梅尼茲（圖中）的12碼進球，最終以1：0擊敗海地取得冠軍戰門票，將會對上衛冕軍美國。（今日美國）

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