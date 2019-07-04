中職》櫻太熊造訪台南球場 7/13、14與獅迷同樂

統一獅下半主題賽事首波主題活動，邀請avemocos（櫻太熊）首度蒞臨台南棒球場跟棒球迷一同玩樂。（統一獅提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕2019年統一獅下半主題賽事首波主題活動，下週六、日（7月13、14日）將在台南棒球場熱鬧登場，下半季第一波主題活動推出「UNILIONS X avemocos」歡樂棒球場派對，將邀請avemocos（櫻太熊）首度蒞臨台南棒球場跟棒球迷一同玩樂。

avemocos（櫻太熊）來自日本熊本縣，是熊本熊的好夥伴，去年曾到日本東京巨蛋出席活動，今年五月也到日本職棒軟體銀行棒球隊合作舉辦活動獲得好評，而今年7.13及14連續兩天將首度在台灣公開亮相，絕對值得球迷期待。avemocos創作者為日本知名藝人黑木啓司，身為日本超級天團EXILE放浪兄弟成員的他，本次聯名企劃活動也將一同來到台灣，並帶領公司旗下位於台北的舞蹈學校EXPG STUDIO培訓的MAGMA到現場應援，站上職棒舞台與avemocos一起為統一獅開出漂亮好球。

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「UNILIONS X avemocos」歡樂棒球場派對，avemocos（櫻太熊）連續兩天週六、週日首度台灣亮相，也特別準備avemocos（櫻太熊）鑰匙圈要贈送給進場球迷，每場限量500份，凡是持當日比賽ibon預售票，當日14：30現場排隊即可搶先兌換，每人每次排隊至多持四張門票兌換四個，數量有限送完為止。

「UNILIONS X avemocos」歡樂棒球場派對，也特別規劃遊戲區，歡迎球迷一起來球場闖款遊戲同樂，將許多精美小禮物帶回家。

UNILIONS X avemocos除了聯名活動外，也特別推出萊恩與avemocos（櫻太熊）聯名商品，其中包括Ｔ恤、鑰匙圈、紀念球、鏡子、球衣證件套、毛巾等，歡迎球迷一起來到台南棒球場搶先收藏搶購，當天也特別舉辦萊恩與avemocos拍照見面會，凡當日購買聯名商品號碼牌前40位球迷朋友，均可獲得拍照見面會號碼牌，限額40張，換完為止。

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