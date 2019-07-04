曾勸「放下國手光環可能一無所有」 恩師鼓勵魏辰洋勇敢面對

魏辰洋（右）與恩師劉祖蔭（中）。（資料照，記者沈繼昌攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕奪下2010年廣州亞運跆拳道金牌國手魏辰洋，曾被譽為是「台灣戰神」朱木炎接班人，可惜2014年離開國家隊後，發展不順遂，誤入歧途，今則被爆出欠當鋪數十萬，魏辰洋恩師劉祖蔭表示，「犯了錯就勇於面對，發揮跆拳道的精神，沒有過不了的難關。」

劉祖蔭是魏辰洋高中時期的高中教練，目前則擔任國家隊總教練，今早魏辰洋事情爆發的第一時間，也到國訓中心找恩師請益，希望能盡快解決問題，重新面對人生。

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魏辰洋在2014年仁川亞運奪銅牌後，宣布退休，劉祖蔭透露，「當時他考慮要轉行發展，我還特定從林口開車到楊梅找他長談，希望他能考慮清楚，畢竟放下跆拳道光環後，有可能一無所有；但行行出狀元，若堅持要離開，就要想清楚，不要辜負大家的期待。」

魏辰洋曾拿下韓國仁川亞運銅牌。（資料照，記者謝介裕攝）

魏辰洋近幾年陷入人生瓶頸，又不想要靠家人支柱，因此才會借錢生活。但在外面走了一遭後，現在更珍惜原有的生活，目前也在國訓中心擔任教練，希望將所學，傳承給年輕選手，並且積極想償還過去的負債。

劉祖蔭說，「選手在學生時期，都跟著學校或國家隊訓練，生活難免單調乏味，一但接觸其他的誘惑，很容易誤入歧途，所以選手的自制力和想法都很重要。現在事情已經發生，我也鼓勵魏辰洋不要逃避，身邊有許多人能幫助他，但最重要的是自己必須洗心革面，往正向的路發展，人生還很漫長。」

劉祖蔭。（資料照，記者張正邦攝）

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