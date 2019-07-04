日職 Live》王柏融首打席吞K 西武0：0火腿

第二局

2局上，1出局後，吉川光夫雖然讓中村剛也四壞保送上壘，不過接下來連續用飛球解決兩名打者。

2局下，隊長中田翔率先上場打擊，不過僅敲出三壘滾地球出局，王柏融首打席在2好1壞時，被一顆131公里的變數球吊中，揮棒落空吞K，下棒渡邉諒更是三球遭三振，連續兩個半局火腿都沒有打者能站上壘包。

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第一局

1局上，火腿先發吉川光夫，先K掉秋山翔吾，接著源田壮亮敲出飛球出局，最後又再三振掉外崎修汰，漂亮讓西武打者三上三下。

1局下，西武洋投尼爾也不甘示弱，先連續用滾地球解決掉西川遥輝、杉谷拳士，再讓近藤健介敲出飛球出局，也讓火腿三上三下。

兩隊先發陣容

西武

1 （中） 秋山翔吾

2 （遊） 源田壮亮

3 （二） 外崎修汰

4 （一） 山川穂高

5 （三） 中村剛也

6 （捕） 岡田雅利

7 （指） 梅希亞（Ernesto Mejía）

8 （左） 金子侑司

9 （右） 木村文紀

投手：尼爾（Zach Neal）

火腿

1（中）西川遥輝

2（三）杉谷拳士

3（右）近藤健介

4（指）中田翔

5（左）王柏融

6（二）渡邉諒

7（指）宇佐見真吾

8（一）清宮幸太郎

9（游）石井一成

投手：吉川光夫

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