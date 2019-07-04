遭爆持亞運金牌典當借款不還 老家祖母指魏辰洋交到壞朋友

魏辰洋的祖母則是細數孫子多年前征戰沙場的珍貴照片及獎牌。（記者佟振國攝）

〔記者佟振國／南投報導〕2010廣州亞運跆拳道金牌國手魏辰洋遭爆持亞運金牌向當鋪典當借款後遲不還款，欠債問題甚至釀成家中父子、手足失和，魏辰洋的南投老家鄉親聞訊不勝唏噓，其年邁祖母則擔心孫子交到壞朋友，表示曾經幫他償還銀行欠款20多萬元，也曾見過魏辰洋因為還不出錢而遭不明人士毆打成傷，如今事件如雪球愈滾愈大，也希望他能好好面對處理。

魏辰洋的父親今天北上開會，但透過電話回應並非如媒體爆料，強調魏辰洋是投資失利才借貸，而債主不斷到魏辰洋工作的地方鬧事討債，讓他沒工作，才沒錢還，但父子、手足並未失和，媒體也未向他查證。

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魏辰洋出身南投縣草屯鎮，2010廣州亞運勇奪跆拳道金牌，為南投爭光，風光一時，家門前地方首長張貼的「南投之光」的紅榜仍在，如今卻傳出他債務纏身的負面消息。

2010廣州亞運跆拳金牌國手魏辰洋風光一時，南投草屯老家至今仍貼有「南投之光」紅榜，如今傳債務纏身負面消息。（記者佟振國攝）

事件曝光後不僅鄉親替他惋惜，連之前任教的國立草屯商工也接獲不少關切電話，校方指出，魏辰洋2017年8月起擔任該校跆拳道教練，今年1月即向學校辭職，表示左營國訓中心有職缺，要去任教。

今天下午國訓中心也證實魏辰洋錄取運動教練在受訓中，但不回應私人事務，魏辰洋受訓中也無法回應。

草屯老家的年邁祖母則擔心魏辰洋交到壞朋友，因為魏辰洋變得很會花錢，之前就曾接到孫子積欠銀行20多萬元的催繳通知，還幫他償還這筆欠款，也曾看過他因還不出錢而遭不明人士毆打受傷。

草屯老家的客廳還掛著魏辰洋早年征戰沙場的各類獎牌、照片，獨缺2010廣州亞運金牌，祖母也證實原本金牌一直放在家中客廳展示，之前突然不見了，經魏父詢問，魏辰洋才說已經拿去典當了。

魏辰洋老家客廳櫥櫃擺滿各式獎牌，但已找不到2010廣州亞運跆拳道金牌。（記者佟振國攝）

魏辰洋在跆拳道的好表現，當時也獲總統馬英九接見勉勵。（記者佟振國翻攝）

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