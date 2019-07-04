射箭世界盃》譚雅婷8強射落世錦賽金牌隊友雷千瑩 週日爭銅牌

譚雅婷。（資料照，倪大智教練提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕譚雅婷今日在2019年射箭世界盃德國柏林站反曲弓個人賽，雖擊敗今年世錦賽個人金牌隊友「雷母」雷千瑩，4強卻不敵18歲南韓頭號種子安山，週日將與另位南韓選手爭銅牌。

雷千瑩是今年世錦賽個人賽金牌，寫下歷史新頁，這次在排名賽射出640分，排名第5；譚雅婷也是取得640分居第4名，因此兩人有望在8強提前碰頭。雷千瑩在32強以7：1收拾日本選手，16強以5：3力退中國好手孟凡旭；譚雅婷則是連續射落克羅埃西亞、印度選手，台灣雙姝躋身8強並上演內戰。

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譚雅婷這次8強首局就拿到29分，險勝雷千瑩的28分，取得2：0領先，且譚雅婷下2局分別射出29分、28分，最終就以6：0完封雷母，晉級4強。譚雅婷4強遭遇18歲頭號種子安山，譚雅婷3局雖拿到27、28、28的不俗成績，但安山表現更是出色，3局以28、29、29，譚雅婷最終以0：6落敗，週日將在銅牌戰對上另一南韓射手JEON Ina。

至於林佳恩排名賽射出648分，拿到第2種子，但首輪32強以0：6遭日本選手完封，無緣晉級。

台灣女團晚間由譚雅婷、雷千瑩、林佳恩攜手出擊，娘子軍榮膺頭號種子，首戰對紐西蘭。

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