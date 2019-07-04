晴時多雲

日職》手套證明自己！陽岱鋼秀超狂美技 巨人橫掃中日（影音）

2019/07/04 20:21

陽岱鋼大秀超狂接殺美技。（圖片取自巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今繼續在主場對戰中日龍，陽岱鋼在第6局演出超精彩撞牆接殺美技，直接沒收西武洋砲可能形成長打的飛球，巨人先發投手也馬上舉手與他致意。唯一美中不足的是，「YOH桑」今在打擊沒能有所表現，3打數1保送無安打，不過巨人靠著坂本勇人2局下的滿貫砲奠定勝基，終場就以5：3擊敗中日。

中日今派出洋投羅梅洛（Enny Romero）先發，本季曾從他手上敲出超前三分砲、讓他氣到摔手套的陽岱鋼，也獲得先發機會，擔任開路先鋒守右外野，他今天4打席僅選到1次保送，沒能敲出安打，但守備上仍能有所貢獻，6局上1出局時，西武洋將維西耶多敲出直擊右外野全壘打牆的深遠飛球，眼看要形成長打，不過陽岱鋼精彩跳接，讓維西耶多只能摸摸鼻子下場，今村信貴也馬上舉手跟陽岱鋼致意，感謝他精彩的守備支援。

今村此役投6局被敲4支安打失3分，拿下本季第2勝，巨人靠著2局下在2出局滿壘時，隊長坂本勇人轟出左外野滿貫砲，捕手小林誠司6下開轟陽春砲替球隊再添分數，終場巨人就以5：3贏球拿下五連勝，也在系列賽橫掃中日，穩坐央聯龍頭。

巨人先發今村信貴舉手跟陽岱鋼致意，感謝他精彩的守備支援。（圖片取自巨人推特）

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