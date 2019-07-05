中職下半季開打 今日賽事預告與轉播

桃猿3日丟下轉賣球隊震撼彈，新球季備戰狀況成焦點。（資料照，記者陳志曲攝）

自由體育為您預告今日精彩賽事與轉播！

大聯盟今僅一場轉播，紅襪客場出戰藍鳥，雙方分別派出維拉斯奎茲（Hector Velazquez）及史卓曼（Marcus Stroman），請球迷千萬別錯過。

晚間將轉播兩場日職賽事，讀賣巨人橫掃中日龍後，繼續在主場出戰橫濱DeNA，巨人派出山口俊迎戰橫濱金永昇太，在對手派出左投的情況下，陽岱鋼可望連兩場先發；日本火腿及樂天將展開三連戰，王柏融前役4打數無安打，遭三振3次，新系列賽會有什麼樣表現，請鎖定自由體育。

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中職下半季開打，悍將主場出戰兄弟，上半季錯失王座的富邦，能否延續好的球隊狀況，拿下下半季冠軍；上半季冠軍Lamigo，將迎來下半季首場賽事，球隊狀況是否會受轉賣風波響，值得關注，精彩戰況，請鎖定自由體育。

MLB

07：00 紅襪 vs. 藍鳥 FOX體育、FOX體育3台、民視

日職

17：00 橫濱DeNA vs. 巨人 緯來體育台、愛爾達體育2台

17：00 樂天 vs. 日本火腿 FOX體育2台

中職

18：35 中信兄弟 vs. 富邦悍將 WinTv綜合台、麥卡貝網路電視、CPBLTV

18：35 統一獅 vs. Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS 1、 麥卡貝網路電視、CPBLTV

溫網第五天

18：00 FOX體育3台

20：00 FOX體育

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