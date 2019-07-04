亞洲花式撞球錦標賽》我國好手柯氏兄弟、張榮麟四強門票到手

台將（左起）柯秉中、柯秉義、張榮麟包辦亞洲花式撞球錦標賽四強中的三位名額（實習記者林柏任攝）

〔實習記者林柏任／新北報導〕2019台塑盃亞洲花式撞球錦標賽賽程邁入倒數第二天，柯秉中與哥哥柯秉逸皆在膠著的戰況中脫穎而出晉級四強，若明日四強賽也順利晉級，冠軍賽就會出現兄弟對決的戲碼。

昨日落敗的柯秉中於敗部復活賽8：3擊敗同胞朱宏銘，順利進入八強。不論今日的復活賽和八強賽，柯秉中與對手開賽都僵持不下，前半場局數互有領先，都沒有太好的進攻機會，經過半場休息調適，柯秉中把握對手的失誤，連拿四局，在擊球手感上也不斷加溫，多次高難度進球，成功氣走對手。

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談起之前的亞錦賽，柯秉中表示，場上表現不如的預期，綁手綁腳，但過去的失敗不會改變他奪冠的企圖心。比賽中保持平常心，不想東想西更是他在賽場中取得勝利的錦囊妙計，希望此次能突破以往在盃賽的不順遂。

柯秉中與哥哥柯秉逸分屬籤表兩側，他十分期待在冠軍賽與哥哥來場「兄弟大戰」。

明日的四強賽中，當然也少不了綽號「火雲邪神」的國手張榮麟，今日對上韓國好手RYU SEUNG Woo，他坦言比賽過程中在第四局時的衝球沒有把握好，給予對方反擊的大好機會，所幸最後強拉尾盤，才得以勝出。張榮麟連拿兩屆錦標賽亞軍，這次目標將冠軍獎盃拿到手，即便明日要對決柯秉中，他淡定地說，保持平常心就好，不會特別在意對手是誰，而柯秉逸則是要對上來自新加坡的Aloysius Yapp。

奪下青少年女子組冠軍的呂翊瑄（左一）被教練周婕妤（中）誇讚發揮不錯。（實習記者林柏任攝）

另外，值得一提的是，今年青少年女子組的冠軍是由台灣的呂翊瑄拿下，國手教練周婕妤說，「翊瑄與韓國選手SEO SEOA兩人實力不相上下，一切均看場上的臨場發揮，從過程去看，確實翊瑄占了上風。」認為她的表現有拋開緊張感，也比預期的好。

呂翊瑄對於今日賽事，她也提到前幾局打得並不是太好，最後能贏球的關鍵是把比賽當成跟平時練球一樣，不在場上胡思亂想，而對手在中後段出了狀況，自己卻越打越好，才能摘下金牌，她最感謝父母的支持和指導她打球的周婕妤教練，平時的督處和包容造就這面的金牌出現，最後不忘感謝主辦單位讓年輕好手有這樣盡情發揮的舞台。

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