撞球》兄弟檔柯秉逸、柯秉中默契情緣 優異成績來自亦敵亦友相處

我國撞球好手兄弟檔柯秉逸和柯秉中感情堅定，更不約而同穿上同件球衣。（實習記者林柏任攝）

〔實習記者林柏任/新北報導〕在撞球場上有一對國人不陌生的兄弟檔柯秉逸和柯秉中，二人於世界排名都在前十的位置，如此優異的表現來自於平時亦敵亦友的對戰練習。

哥哥柯秉逸說，早上起床後只要沒有特別的事，就會與弟弟在訓練中心展開每日一至三小時的自我訓練菜單，直到滿意後，隨即展開對打，透過對打去模擬實戰的感覺。

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談起與弟弟兩人的感情，柯秉逸笑著說，雖然是兄弟，倒還不至於擁有大家所說的心電感應的「特異功能」。弟弟柯秉中則是指出，因為彼此間過於熟悉，要看得出對方小動作並不會是件難事，甚至從表情就可以立刻觀察出對方心中的想法是什麼，又會不會有緊張的情緒出現呢？

柯秉中分析著兄弟之間在比賽的習慣，是其他對手無法看出來的，長年的並肩作戰也慢慢看出對方的弱點，也是兩人的另一種默契。

平常練球、比賽都沒有爭執的兄弟二人，他們認為，討論得到的效益更勝於吵架，所以私底下也會去研究如何打出更漂亮的球，切磋球技。

柯秉逸的弟弟除了柯秉中外，還有一個小他九歲—柯秉漢，在分享自己與弟弟們的相處模式時，柯秉逸直白地說，其實他們兩個都很聽話又很乖巧，日常生活中也沒有什麼爭執。

特別的是，柯秉中今日在場上奮戰時，場邊也可以看見柯秉逸的身影，反之也是如此。兩人有默契地解釋，每次看著「他」比賽遠比自己在場上應戰來得更加緊張。

冠軍只有一個，柯秉逸笑著說，弟弟下定決心想拿冠軍，而他會對自己精神喊話，勢必全力以赴不馬虎，希望能那與弟弟在冠軍賽場上見，來個真槍實彈的對決。而每次的對決兩人也都期許對方能有精彩絕倫的表現，若能如願在冠軍賽交鋒，柯秉逸肯定地說：「那絕對會是一件很開心的事。」

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