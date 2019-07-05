世大運》歷史新頁！李智凱、唐嘉鴻、徐秉謙奪首面體操團體銀牌

唐嘉鴻（左起）、李智凱、徐秉謙三人在世大運攜手合作，為台灣體操寫下歷史新頁。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男子體操隊今日凌晨在2019年拿坡里世大運團體決賽，由李智凱、唐嘉鴻兩名亞運金牌名將搭配徐秉謙，3人共拿到167.400分，僅次於強敵日本的172.850分，勝過俄羅斯、南韓等傳統強隊，隊史首面銀牌到手，寫下歷史新頁。

台灣隊在世大運史上拿過2金、2銅，分別是2005年黃怡學跳馬金牌、2017年李智凱鞍馬金牌，以及2005年林祥威鞍馬銅牌、2011年陳智郁吊環銅牌，隊史尚未在團體賽進帳任何獎牌，最佳名次則是上屆的第5名。

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台灣體操過去始終不敢設定在團體拿牌，日前李智凱、唐嘉鴻率隊在亞錦賽先辦到了奪銅牌，這次2名亞運金牌名將世大運又共同出擊，搭配帶傷上陣並拿出不錯表現的徐秉謙，3名好手齊心協力，替台灣寫下光榮時刻。教練翁士航在旁督軍並看著3名選手齊心奮戰，他説：「確定奪牌的時候真的好感動，我在旁邊看到都快哭了，他們3個表現太好了。」

今日團體決賽是全能、單項資格賽，團隊成功寫歷史後，全能、單項還有增添金牌機會。挾亞錦賽全能金牌的李智凱，全能資格賽拿83.800分，居資格賽第4，前3名由日本的萱和磨、谷川翔、谷川航包辦，不過每國只能有2席決賽資格，因此第3谷川航無緣全能決賽。

李智凱在專長項目鞍馬目標連霸，資格賽15.150分排第1、雙槓14.400分排第4；唐嘉鴻單槓14.700分高居第1、吊環14.250分排第7，屆時2人有望為台灣體操再締新猷。

台灣代表團金牌尚未開張，首日靠射擊斬獲1銀、1銅及體操1銀，共計2銀、1銅。

李智凱（大專體總提供）

唐嘉鴻（左起）、李智凱、徐秉謙三人在世大運攜手合作，為台灣體操寫下歷史新頁。（教練翁士航提供）

唐嘉鴻（左起）、李智凱、徐秉謙三人在世大運攜手合作，為台灣體操寫下歷史新頁。（教練翁士航提供）

唐嘉鴻、李智凱、徐秉謙為台灣贏得史上第一面體操團體銀牌。（教練翁士航提供）

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