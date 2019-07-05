世大運》李智凱週日尋求鞍馬連霸 唐嘉鴻拚單槓金牌

李智凱。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男子體操隊奪2019年拿玻里世大運團體銀牌，寫下隊史首次後，亞運鞍馬金牌李智凱將在全能、鞍馬、雙槓決賽出賽，亞運單槓金牌好手唐嘉鴻，2人有望再添獎牌，助隊突破2005年伊士麥世大運的單屆1金、1銅佳績。

李智凱近年在鞍馬項目表現有目共睹，這次資格賽以15.150分高居鞍馬資格賽第1，屆時決賽有望完成該項目2連霸。值得一提的是，李智凱為了在10月世錦賽直取東京奧運門票，近來全力備戰全能項目，這次全能資格賽拿到83.800分居第3，僅次於日本好手谷川翔84.900分、萱和磨86.600分，只要能持續正常發揮，有望進帳獎牌。此外，李智凱雙槓以14.400分，第4名晉級決賽。

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李智凱預計台灣時間週六晚間8點於全能決賽登場，週日晚間6點挑戰鞍馬2連霸，接著晚間11點續拚雙槓項目。

唐嘉鴻為保護腳傷，放眼世錦賽拚奧運入場券，本屆世大運放棄地板、跳馬，但其在最擅長單槓拿到14.700分，於資格賽技壓群雄，他吊環則以14.250分排名第7。唐嘉鴻預計在週日深夜12點於單槓決賽拚金牌，至於週日晚間7點將先在吊環決賽小試身手。

台灣隊史上最佳為2005年世大運由黃怡學摘跳馬金牌、林祥威奪鞍馬銅牌，共拿1金、1銅，再來則是2011年由陳智郁吊環鍍銅，以及2017年李智凱鞍馬摘金，如今團體賽率先奪首面銀牌，李智凱、唐嘉鴻還有機會續拚獎牌，助隊締造史上最佳成績，為明年東京奧運注入強心針。

唐嘉鴻。（資料照，記者林正堃攝）

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