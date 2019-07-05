MLB》王維中2.1局中繼好投 獲大聯盟生涯首勝

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕運動家台灣投手王維中今天後援登板救火，面對美聯中區龍頭雙城，他不但化解失分危機，中繼2.1局無失分送出1次三振，助運動家終場以7：2獲勝，王維中則拿到大聯盟生涯首勝。

前4局雙方戰成1：1平手，運動家先發投手T.安德森（Tanner Anderson）在第5局不穩，雙城克魯茲（Nelson Cruz）先敲二壘安打，2出局後，安德瑞安薩（Ehire Adrianza）敲帶有1分打點安打，史構普（Jonathan Schoop）再揮安，雙城攻占一、二壘。

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運動家台灣投手王維中獲大聯盟生涯首勝。（美聯社）

運動家這時換王維中後援，他讓左打捕手卡斯楚（Jason Castro）敲飛球出局，化解失分危機。6局上王維中續投，巴克斯頓（Byron Buxton）獲保送，凱普勒（Max Kepler）敲內野飛球出局，波蘭柯（Jorge Polanco）擊出雙殺，形成另類三上三下；王維中7局上又讓對手三上三下，還三振強打沙諾（Miguel Sano），完成投球工作。

運動家希米恩（Marcus Semien）先前在第5局敲兩分彈，8局下再轟滿貫砲，單場雙響砲灌進5分打點。運動家最後以7：2贏球。

總計王維中後援2.1局用35球，有20顆好球，送出1次三振、1次保送，沒有被敲安，防禦率降至1.56。王維中收下大聯盟生涯首勝。

王維中從2013年旅美至今，曾在釀酒人時期於2014年、2017年登上大聯盟，但都沒有拿到勝投。去年王維中轉戰韓職NC恐龍，繳出7勝10敗防禦率4.26，季後未獲續約。今年以小聯盟約重回美職，王維中也繳出好表現。

自5月25日重返大聯盟舞台後，王維中至今出賽12場共投17.1局，防禦率僅1.56，每局被上壘率（WHIP）僅0.69，如今終於獲得生涯首勝。

運動家希米恩單場雙響砲。（法新社）

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