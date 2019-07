MLB》洋基新星寫紀錄 托瑞斯入選明星賽

托瑞斯遞補入選美聯明星隊。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基又一人入選明星賽!年輕游擊手托瑞斯(Gleyber Torres)遞補入選美聯明星隊,成為隊史第3位滿23歲前已入選多次明星賽的球員。

大聯盟昨公佈因傷遞補名單,美聯為紅襪柏格茲(Xander Bogaerts)、光芒洛爾(Brandon Lowe)和雙城投手貝里歐斯(Jose Berrios)3人,洋基總教練為子弟兵大抱不平,認為托瑞斯沒入選明星賽是天大笑話。

今天對光芒賽前,洋基總教練布恩(Aaron Boone)接到總管來電,得知光芒野手洛爾因為右腿瘀傷,被放入傷兵名單,因此改由托瑞斯遞補,總教練隨即告知托瑞斯,兩人都為突如其來的好消息感到相當驚奇。

「我超級興奮的!這確實是夢想成真啊!能夠在明星賽上場打球,我超興奮的啊!我迫不及待要去克利夫蘭、第一次打明星賽!」托瑞斯說,這將是他生涯首次明星賽出場,去年他首度入選,但因髖部傷勢無法出賽。

年僅22歲的托瑞斯,成為洋基隊史第3位、滿23歲前已入選1次以上明星賽的球員,前2位是名人堂傳奇曼托(Mickey Mantle)和迪馬喬(Joe DiMaggio)。

