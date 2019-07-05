MLB》洋基新星寫紀錄 托瑞斯入選明星賽

托瑞斯遞補入選美聯明星隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基又一人入選明星賽！年輕游擊手托瑞斯（Gleyber Torres）遞補入選美聯明星隊，成為隊史第3位滿23歲前已入選多次明星賽的球員。

大聯盟昨公佈因傷遞補名單，美聯為紅襪柏格茲（Xander Bogaerts）、光芒洛爾（Brandon Lowe）和雙城投手貝里歐斯（Jose Berrios）3人，洋基總教練為子弟兵大抱不平，認為托瑞斯沒入選明星賽是天大笑話。

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今天對光芒賽前，洋基總教練布恩（Aaron Boone）接到總管來電，得知光芒野手洛爾因為右腿瘀傷，被放入傷兵名單，因此改由托瑞斯遞補，總教練隨即告知托瑞斯，兩人都為突如其來的好消息感到相當驚奇。

「我超級興奮的！這確實是夢想成真啊！能夠在明星賽上場打球，我超興奮的啊！我迫不及待要去克利夫蘭、第一次打明星賽！」托瑞斯說，這將是他生涯首次明星賽出場，去年他首度入選，但因髖部傷勢無法出賽。

年僅22歲的托瑞斯，成為洋基隊史第3位、滿23歲前已入選1次以上明星賽的球員，前2位是名人堂傳奇曼托（Mickey Mantle）和迪馬喬（Joe DiMaggio）。

As it should be. pic.twitter.com/ZcDOMogEWF — New York Yankees （@Yankees） 2019年7月4日

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