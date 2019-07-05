MLB》鈴木清、倫登雙雙開轟 助國民橫掃馬林魚（影音）

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（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，國民主場迎戰馬林魚系列賽第3戰，國民靠著倫登（Anthony Rendon）和鈴木清雙雙開轟，以及先發投手桑契斯（Adrian Sanchez）6局好投的表現之下，終場國民以5：2擊敗馬林魚完成系列賽橫掃，收下近期4連勝。

倫登今敲2安，包括一發全壘打貢獻2分打點。（今日美國）

1局上半，馬林魚開路先鋒羅哈斯（Miguel Rojas）就用一發首局首打席陽春彈替馬林魚先馳得點，2局上半同樣是羅哈斯建功，在一三壘有人時擊出滾地球，幫助三壘上的隊友回本壘得分，馬林魚2：0領先。

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2局下半，國民的鈴木清鎖定一顆速球揮擊，將球掃向左外野全壘打大牆外，陽春砲幫助國民首開記錄。4局下半，被低估三壘好手倫登擊出中外野方向的陽春砲追平比分。

鈴木清貢獻一發全壘打和1分打點。（今日美國）

5局下半，倫登在三壘有人補上適時的一壘安打打回超前分。6局下半，透納 （ Trea Turner）被蓄意保送，刻意要抓下一棒的帕拉（Gerardo Parra），但是在一二壘有人的情況下，帕拉打出深遠的二壘安打，不只二壘上的跑者，一壘上的快腿透納也快馬加鞭滑回本壘得分，在這兩分保險分加持下，最終國民以5：2捕獲馬林魚，完成三連戰橫掃。

國民先發投手桑契斯主投6局被敲5安失2分，僅1分自責分拿下本季第5勝，羅德尼（Fernando Rodney）上場救援1局被敲2安無失分拿下本季第2次救援成功。

馬林魚先發投手赫南德茲（ Elieser Hernandez）僅投4.1局被敲5安包括挨了兩轟，共失3分吞下本季第3敗。

羅哈斯今打回2分即是馬林魚全隊的得分。（今日美國）

桑契斯今投6局失2分拿下本季第5場勝投。（法新社）

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