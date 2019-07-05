MLB》王維中獲大聯盟生涯首勝 卻因這件事被主審罵了（影音）

王維中被主審唸。（取自影片）

〔體育中心／綜合報導〕台灣左投王維中今在對雙城的比賽中登板，繳出2.1局無失分優異表現，運動家隊最後逆轉勝，王維中精彩收下大聯盟生涯首勝，比賽中卻出現意外插曲，王維中因為沒搞懂主審的要求，被主審走上投手丘唸了一頓。

事情發生在7局上2出局，當時疑似回傳球擦到土，主審希望跟王維中要球，方便換球，結果王維中沒搞懂意思，反而把球丟給牛棚，主審見狀親自走上丘自己給了王維中一顆球，嘴中還碎念了幾句。

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有美國球迷看到這幕，在推特上發問：「這種交流正常嗎？」運動家隨隊記者蘇珊（Susan Slusser）解釋：「他（王維中）的英文非常有限，我認為這是個誤會，小事情啦。」

Wei-Chung Wang was told to exchange the ball. He threw it to the dugout, then got reprimanded by the umpire for not giving it to him.



What a weird exchange. @susanslusser @MartinJGallegos is that normal? — Andrew Patrick （@AndyMPatrick） 2019年7月4日

相關影片：王維中被主審罵（約影片7分22秒處）

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