MLB》王維中獲大聯盟生涯首勝 卻因這件事被主審罵了（影音）

王維中被主審唸。(取自影片)

〔體育中心/綜合報導〕台灣左投王維中今在對雙城的比賽中登板,繳出2.1局無失分優異表現,運動家隊最後逆轉勝,王維中精彩收下大聯盟生涯首勝,比賽中卻出現意外插曲,王維中因為沒搞懂主審的要求,被主審走上投手丘唸了一頓。

事情發生在7局上2出局,當時疑似回傳球擦到土,主審希望跟王維中要球,方便換球,結果王維中沒搞懂意思,反而把球丟給牛棚,主審見狀親自走上丘自己給了王維中一顆球,嘴中還碎念了幾句。

有美國球迷看到這幕,在推特上發問:「這種交流正常嗎?」運動家隨隊記者蘇珊(Susan Slusser)解釋:「他(王維中)的英文非常有限,我認為這是個誤會,小事情啦。」

Wei-Chung Wang was told to exchange the ball. He threw it to the dugout, then got reprimanded by the umpire for not giving it to him.



What a weird exchange. @susanslusser @MartinJGallegos is that normal?