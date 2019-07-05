MLB》總教練爆氣被趕出場 小熊痛打海盜止敗（影音）

〔體育中心／綜合報導〕小熊作客海盜系列賽最終回，小將賈西亞（Robel Garcia）初登大聯盟就繳猛打賞，只差二壘打就締造完全打擊，總教練梅登（Joe Maddon）遭驅逐出場後，小熊打線大爆發，以11：3爆打海盜，終止四連敗。

此役4局上小熊4：3領先，已挨3轟的海盜先發萊爾斯（Jordan Lyles）投出偏高近身球，砸到巴耶茲（Javier Baez）球棒裁定為界外球，但小熊總教練不滿對手頻丟內角高球，上場對海盜休息室大罵。

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小熊總教練梅登情緒相當激動，得被自家球員和主審拉住，最後總教練梅登遭驅逐出場，但小熊打線隨即爆發，5局上爆打10人次進帳5分，6局上小將賈西亞擊出中外野兩分砲，將差距擴大到11：3，領先到比賽結束。

26歲的賈西亞，今年在小聯盟72場出賽，扛出21發全壘打，昨天升上大聯盟，今天迎接大聯盟首次出賽，生涯首安就是三壘打，此役5支3貢獻3分打點，只差二壘打就締造完全打擊。

「小老大」布萊恩（Kris Bryant）首局就敲陽春砲，今天5支4，明星捕手康崔拉斯（Willson Contreras）則繳5支3猛打賞，兩人都只差三壘打，就演出完全打擊。昆塔納（Jose Quintana）繳7局責失3分優質先發，送出6次三振1保送，摘本季第6勝。

賈西亞大聯盟首戰就開轟。（法新社）

總教練梅登爆氣抗議被趕出場。（USA TODAY Sports）

布萊恩5支4鐵支，差三壘打就完全打擊。（美聯社）

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