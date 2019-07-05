溫網》謝淑薇被《紐約時報》專訪 前球后：不想跟她練球

謝淑薇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019溫布頓網球公開賽，謝淑薇台灣時間今天凌晨與搭檔直落二碾壓對手，晉級女雙第二輪，稍事休息後，今晚8點要在女單第三輪對上捷克前球后普莉絲可娃（Karolina Pliskova），普娃受訪直言：「我不想和謝淑薇一起練球。」

普莉絲可娃受訪直言，不想和謝淑薇練球。（路透）

原來是因為謝淑薇的球風太變化莫測，普娃進一步解釋：「練習的時候，妳想打的會是一般的網球，不是這種，所以...」她說，「我覺得謝淑薇的球風距離每個人都很遙遠，我不知道，就是獨一無二。」

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對戰普娃前夕，《紐約時報》刊出謝淑薇的專文採訪，文中提到爸爸謝子龍為拉拔謝家7位兄弟姊妹長大，當過鎖匠、婚禮攝影師、公車司機，而謝淑薇也傳承了會開鎖的技能。

報導還提到，謝淑薇的奇特不僅是在球場上，還延伸到了採訪之中。「我有時打得很努力，但也會融合其他的事情，取決我的心情、取決我今天的髮型、或是取決於旁邊有個帥哥在幫我加油。」接著她突然悄聲說，「噓，別寫出來，我男朋友可能會看到。」

此外，這次謝淑薇還和弟弟謝政鵬一起報名混雙賽事，淑薇受訪說：「弟弟是左手持拍，我是右手，我們可以在場上做些瘋狂的！」謝政鵬則表示：「跟姐姐一樣，我打球很free，不知道球會去到哪，打就對了！」

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