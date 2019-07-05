MLB》查普曼關門砸鍋 洋基延長賽單局得5分擊退光芒

洋基終結者查普曼救援失敗，卻幸運靠隊友打擊掩護拿下勝投。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕美聯龍頭洋基今天在客場出戰光芒，領先大半場的洋基，9局下推出終結者查普曼（Aroldis Chapman）關門，但他自亂陣腳讓對手追平進入延長賽，好在10局上洋基一輪猛攻灌進5分大局，終場洋基以8：4獲勝，查普曼幸運拿下本季第2勝。

9局下洋基2分領先情況下，查普曼登板投球，先是保送首棒打者羅威（Nate Lowe），隨後溫德（Joey Wendle）打出二壘安打，光芒追到1分差，輪到赫雷迪亞（Guillermo Heredia）打擊，查普曼接連投出兩次暴投，壘上跑者溫德跑回追平分，雙方進入延長賽。

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10局上，洋基打線痛擊光芒牛棚，先是拉梅修（DJ LeMahieu）打出超前2分打點的安打，隨後桑契斯（Gary Sanchez）補上一發三分砲，本季個人第24轟出爐。總計洋基該局進攻8個人次，攻下5分奠定勝基。

光芒10局下靠阿諾德（Travis d'Arnaud）敲安追回1分，無奈分差過大，讓洋基終場以8：4贏球。兩隊勝差擴大來到7.5場；光芒投手德瑞克（Oliver Drake）沒解決半個人次，失掉3分，承擔今年首敗。

此外，洋基英卡納西恩（Edwin Encarnacion）7局上擊出陽春砲，是他本季個人第25轟，在美聯打者中暫居第1。

洋基拉梅修在延長賽敲超前安。（美聯社）

洋基桑契斯轟三分彈。（今日美國）

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