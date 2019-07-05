MLB》菜鳥艾德曼逆轉安打 紅雀氣走水手

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀艾德曼（Tommy Edman）今天在7局上滿壘上場打擊，擊出帶有2分打點的逆轉安，幫助紅雀終場以5：4擊敗地主水手，拿下二連勝，勝差1.5場緊咬國聯中區領先者小熊及釀酒人。

前6局打完水手領先1分，7局上戰況風雲變色，紅雀打者靠保送及安打攻佔壘包，水手換上費斯塔（Matt Festa）救火，他先投出保送擠成滿壘，隨後遭艾德曼兩分打點安打狙擊，在沒有解決半個人次情形下退場，水手最後以1分之差輸球，費斯塔則吞下個人本季第二次救援失敗。

請繼續往下閱讀...

本場賽事，水手採用假先發策略，由卡拉斯蒂（Matt Carasiti）主投，他丟1局兩次三振無失分退場，接替投球的米隆（Tommy Milone）投到第7局上遭遇亂流退場，自家牛棚未能守成，讓米隆今投5.1局失5分承擔本季第3敗。

紅雀先發瓦卡（Michael Wacha）僅投3.1局失4分便退場，接手的德萊昂（Daniel Ponce de Leon）2.2局投3次三振無失分，成功踩住殺車，拜艾德曼逆轉安打之賜拿下本季首勝。

紅雀艾德曼（Tommy Edman）擊出致勝兩分打點逆轉安打。（法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法