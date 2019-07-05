MLB》王維中獲首勝淋啤酒浴直呼冷 教頭大力讚賞

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕運動家台灣左投王維中今天後援2.1局無失分好投，幫助球隊以7：2擊敗美聯中區龍頭雙城，王維中收下大聯盟生涯首勝，這也是台灣投手今年在大聯盟的第一勝。運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）也大力稱讚王維中的投球表現。

運動家先發投手T.安德森（Tanner Anderson）在第5局2出局後，遇到一、二壘有人的失分危機，王維中這時登板救火，解決左打的卡斯楚（Jason Castro），化解失分危機。第6、第7局都讓壓制對手，完成投球工作。

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總計王維中投2.1局無失分，送出1次三振、1次保送，他在大聯盟生涯第34次登板後，終於收下生涯首勝。王維中也是自李振昌、曾仁和、胡智為後，第4位從後援出發獲生涯首勝的台灣投手。

《舊金山紀事報》報導，王維中獲首勝後，賽後隊友用啤酒浴為他慶祝，讓王維中笑說，「好冷！」他透過翻譯表示，能拿到這一勝感到興奮，因為他去年轉戰韓職，自己不確定能否回到大聯盟。

T.安德森則是讚賞王維中的表現，「王維中投了2.1局有品質的投球，太酷了。」；梅爾文則表示，「每一次我們都要依賴他，他能為球隊挺身而出，值得獲這一勝。」

王維中本季出賽12場，共投17.1局送出11次三振，被打擊率僅0.155，每局被上壘率（WHIP）僅0.69。

王維中。（美聯社）

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